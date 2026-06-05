ВВП России в апреле вырос на 1,3%, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума озвучил экономические показатели страны за апрель. По его словам, промышленное производство выросло, причём обрабатывающий сектор прибавил 3,1%.

Президент также сообщил, что розничный товарооборот увеличился на 6,5%. Что касается валового внутреннего продукта, то в апреле он поднялся на 1,3%, а за первые четыре месяца года рост составил ещё 0,2%.

Ранее Путин на ПМЭФ заявил: уровень безработицы в стране составляет около 2,2% — один из самых низких среди промышленно развитых государств. По его словам, реальные зарплаты в России за пять лет выросли более чем на 30% за вычетом инфляции.