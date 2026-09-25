Дмитриев встретился в Нью-Йорке с Уиткоффом и Кушнером
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Кирилл Дмитриев провёл в Нью-Йорке встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
В ходе переговоров глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами обсудил с представителями президента США Дональда Трампа вопросы взаимодействия Москвы и Вашингтона.
Как передаёт телеканал, отдельной темой стало мирное урегулирование конфликта на Украине.
Встреча состоялась на фоне сообщений о возможных переговорах с участием представителей России, Украины и США. При этом представитель Дмитриева ранее опроверг информацию о том, что трёхсторонняя встреча может пройти в четверг в Соединённых Штатах.
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