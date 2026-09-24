«На правильном пути»: В Совфеде раскрыли детали переговоров по Украине в США

Переговорный процесс по Украине движется в верном направлении, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор участвует в работе российской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, атмосфера вокруг кризиса меняется и сами украинцы начинают задумываться об урегулировании. При этом ситуацию осложняет контроль со стороны НАТО и западноевропейского военно-политического сообщества.

«Ситуация непростая, но, по-моему, мы на правильном пути. Этот курс надо продолжить и завершить действительно долгосрочным мирным урегулированием», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Ранее в Госдуме спрогнозировали сроки начала переговоров между Россией, США и Украиной. Депутат Алексей Чепа связал будущую встречу с возможностью Вашингтона преодолеть сопротивление европейских стран.