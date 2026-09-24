В Кремле рассказали, что должно произойти до приезда Зеленского в Москву

Владимир Зеленский не отказывался от предложения приехать в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле ранее называли условие возможной встречи Зеленского с Владимиром Путиным: сначала стороны должны провести необходимую работу на экспертном уровне.

«Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал», — сказал Песков 24 сентября, комментируя заявления украинского лидера на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Представитель Кремля также повторил, что российская сторона остаётся открытой к мирному урегулированию.

Накануне Песков уточнял, что Путин по-прежнему готов принять Зеленского в Москве и российская сторона предоставит ему необходимые гарантии безопасности. Однако проводить встречу лидеров до подготовки договорённостей на экспертном уровне в Кремле считают нецелесообразным.

«Проводить такую встречу в верхах до того, как будет проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, это будет пустая трата времени», — заявил представитель Кремля 23 сентября.

Сам Путин ранее заявлял, что в случае приезда Зеленского в российскую столицу ему будет обеспечена безопасность. В сентябре 2025 года президент России говорил о «стопроцентной» гарантии безопасности для такой встречи.