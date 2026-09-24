«Даже на месяц не хватит»: Зеленский не добился от Трампа помощи с ракетами Patriot

Даже получение 300–600 ракет для комплексов Patriot не обеспечит Украину боеприпасами на всю зиму. При усилении российских ударов такой запас может закончиться за пару недель, заявил военный эксперт Антон Трутце.

«Так что 300–600 ракет для Patriot это откровенно мало для Украины. Их даже на месяц вялого боя не хватит», — подчеркнул собеседник сайта MK.ru.

Свою оценку специалист связал с активным применением российских реактивных беспилотников. По его словам, украинская ПВО выстраивалась для борьбы с более медленными «Геранями». Против новых аппаратов, которые летят выше и быстрее, привычные средства уже неэффективны.

Изменилось, по его объяснению, и соотношение стоимости атаки и её отражения. Прежде дорогие перехватчики Patriot использовали против сопоставимых по цене «Искандеров» и «Кинжалов». Теперь же реактивных беспилотников значительно больше, чем ракет для американских комплексов, а меньшая стоимость позволяет выпускать их тысячами.

Напомним, перед встречей с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН Дональд Трамп анонсировал обсуждение производства ракет для Patriot на Украине. Однако после переговоров Зеленский признал, что не получил конкретного ответа на просьбу о поставках, и вновь заявил о дефиците боеприпасов.