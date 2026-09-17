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Опубликовано 17 сентября, 10:08

Польша решила отдать Украине дефицитные ракеты Patriot из собственных запасов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Польша планирует передать Украине несколько ракет для американских комплексов ПВО Patriot. Они должны войти в новый пакет военной помощи стоимостью около €50 млн, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники в правительственных и военных кругах.

Точное количество боеприпасов засекречено. Командующий Оперативным командованием Вооружённых сил Польши генерал Иренеуш Новак подтвердил изданию, что речь идёт лишь о небольшом числе ракет и «массовой передачи» не планируется. Польское Минобороны официально подтвердило подготовку нового пакета помощи, но раскрывать его состав отказалось. В ведомстве заявили, что объём поддержки ограничен интересами безопасности Польши и имеющимися запасами её армии.

По данным Rzeczpospolita, возможная поставка согласовывается с союзниками по НАТО, в том числе с США. Несколько месяцев назад Варшава уже передавала Киеву пять ракет PAC-3 MSE.

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Ранее Life.ru писал, что ещё в июле премьер Польши Дональд Туск заявлял об отсутствии планов передавать Украине дополнительную партию ракет для Patriot. Тогда он подчёркивал, что Варшава такую помощь пока не рассматривает.

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Наталья Афонина
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