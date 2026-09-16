Финляндия утвердила 34-й пакет военной помощи Украине на €290 млн

Финляндия передаст Украине 34-ю партию военной помощи стоимостью около 290 млн евро. Решение об этом президент страны принял 15 сентября по предложению правительства. В поставку включили оборудование, которое украинская сторона запросила в срочном порядке, сообщает пресс-служба Минобороны Финляндии.

По стоимости новый пакет уступает только одной из предыдущих партий, став второй крупнейшей поставкой Финляндии Украине. После её передачи общая стоимость военного снаряжения, предоставленного Хельсинки, достигнет 3,6 млрд евро.

«На протяжении всей войны мы предоставляли Украине материальную помощь с учетом её потребностей. Помимо передачи военного имущества из наших запасов, мы закупали продукцию финской оборонной промышленности, часть которой входит в эту партию. Таким образом, поддержка Украины со стороны Финляндии также укрепит потенциал нашей собственной оборонной промышленности», — заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Что именно войдёт в новую партию, власти не сообщают. Не раскрываются также маршрут, способ и сроки доставки. При определении объёма поставки финская сторона учитывала потребности Украины и наличие необходимых ресурсов у своих вооружённых сил.

Ранее новость о дефиците оборонного бюджета Украины вызвала серьёзную тревогу у европейских партнёров Киева. Один из высокопоставленных дипломатов описал реакцию участников «коалиции желающих» как шок, сравнимый с ощущением от взрыва бомбы. Европейские чиновники не ожидали, что нехватка средств станет такой острой и проявится так внезапно. Ранее в Европе считали, что финансовые потребности Киева на текущий и следующий годы в значительной степени покрыты пакетами помощи на сумму более $100 млрд.