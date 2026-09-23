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Опубликовано 22 сентября, 21:57

Зеленский не получил от Трампа ответа по ракетам для Patriot

Обложка © X / The White House

Обложка © X / The White House

Владимир Зеленский не получил от президента США Дональда Трампа конкретного ответа на просьбу Украины о ракетах для зенитных комплексов Patriot. Об этом он рассказал после переговоров с американским лидером в Нью-Йорке.

«Я не получил конкретного ответа на просьбу помочь ракетами к Patriot. У нас дефицит», — сказал Зеленский.

Рубио, Уиткофф и Кушнер участвовали во встрече Трампа и Зеленского на ГА ООН
Рубио, Уиткофф и Кушнер участвовали во встрече Трампа и Зеленского на ГА ООН

При этом перед встречей Трамп сообщил, что США и Украина намерены обсудить выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на украинской территории. Американский президент также говорил о такой возможности в середине сентября. Тогда он отмечал, что Вашингтон обсуждает с Киевом производство боеприпасов для этих комплексов по лицензии США. По словам Трампа, речь при этом идёт о «менее современных версиях» ракет-перехватчиков.

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Лия Мурадьян
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