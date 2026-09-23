Зеленский не получил от Трампа ответа по ракетам для Patriot
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Владимир Зеленский не получил от президента США Дональда Трампа конкретного ответа на просьбу Украины о ракетах для зенитных комплексов Patriot. Об этом он рассказал после переговоров с американским лидером в Нью-Йорке.
«Я не получил конкретного ответа на просьбу помочь ракетами к Patriot. У нас дефицит», — сказал Зеленский.
При этом перед встречей Трамп сообщил, что США и Украина намерены обсудить выпуск ракет-перехватчиков для Patriot на украинской территории. Американский президент также говорил о такой возможности в середине сентября. Тогда он отмечал, что Вашингтон обсуждает с Киевом производство боеприпасов для этих комплексов по лицензии США. По словам Трампа, речь при этом идёт о «менее современных версиях» ракет-перехватчиков.
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