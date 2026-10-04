Зеленский назвал новые реактивные дроны РФ серьёзной проблемой после ночи ударов

Российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО, заявил Владимир Зеленский. По его словам, для их перехвата приходится активно использовать истребители, а запасы 20-миллиметровых боеприпасов сокращаются. Об этом он рассказал в интервью Reuters, которое пересказала «Страна.ua».

По оценке Зеленского, F-16 и МиГи сбивают около 60% таких аппаратов. На фоне расходования боеприпасов Киев ищет более дешёвые способы борьбы с реактивными дронами.

Среди разрабатываемых решений он перечислил средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики и малогабаритные ракеты ПВО. Первую партию небольших недорогих зенитных ракет Украина рассчитывает получить во второй половине октября.

В том же интервью Зеленский утверждал, что Россия накопила сотни баллистических ракет для возможных ударов по украинской критической инфраструктуре. Конкретное количество он не назвал.

Ранее Life.ru рассказывал о характеристиках реактивной «Герани-5», представленных Владимиру Путину на полигоне «Чебаркульский». Согласно докладу, аппарат развивает скорость до 450 км/ч, несёт боевую часть массой до 90 килограммов и способен преодолеть до 900 километров. Там же представили «Герань-4»: для неё заявлены скорость до 350 км/ч, боевая часть массой до 50 килограммов и дальность 750–800 километров.