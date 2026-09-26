«Киев не в силах»: На Западе переполошились из-за новейших дронов «Герань-5»

Новые российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО, поскольку имеющиеся у Киева дешёвые дроны-перехватчики не успевают за более быстрыми целями. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Киев не в силах противостоять нарастающей волне новых российских реактивных беспилотников, включая «Герань-5», — пишет автор публикации.

Издание обращает внимание на «Герань-4» и «Герань-5». По приведённым в материале данным, первая способна развивать скорость от 300 до 550 км/ч, тогда как «Герань-5» — около 600 км/ч.