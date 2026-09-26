«Киев не в силах»: На Западе переполошились из-за новейших дронов «Герань-5»
The Guardian: Новые российские БПЛА оказались не по зубам Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Новые российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО, поскольку имеющиеся у Киева дешёвые дроны-перехватчики не успевают за более быстрыми целями. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Киев не в силах противостоять нарастающей волне новых российских реактивных беспилотников, включая «Герань-5», — пишет автор публикации.
Издание обращает внимание на «Герань-4» и «Герань-5». По приведённым в материале данным, первая способна развивать скорость от 300 до 550 км/ч, тогда как «Герань-5» — около 600 км/ч.
Ранее Life.ru писал, что реактивные российские беспилотники поставили украинскую ПВО перед новой проблемой. В материале польской Polityka также разбирались возможности «Герани-3», «Герани-4» и «Герани-5». Одновременно Киев столкнулся с дефицитом боеприпасов для западных систем ПВО: The Economist сообщал, что Украина почти исчерпала запасы ракет для Patriot. А 25 сентября стало известно, что ракеты Patriot не вошли в новый пакет американской помощи.
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