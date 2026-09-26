США не включили ракеты Patriot в новый пакет помощи Украине, пишет Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа обязалась направить Украине почти всю сумму в $400 млн, которую Конгресс одобрил на военную помощь, однако ракеты для систем Patriot в этот пакет не вошли. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с планом.

К началу этой недели Пентагон уже оформил обязательства на $307 млн из предусмотренной суммы. Оставшиеся $93 млн планируется разместить по контрактам до 30 сентября — в противном случае эти средства истекут. Первые поставки по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) начались в сентябре. Они включают наступательное вооружение, оборудование и запчасти для бронетехники. Остальную технику, как ожидается, Украина получит до октября 2029 года.

В списке вооружений не оказалось ракет-перехватчиков Patriot, сообщил источник. Война с Ираном и конфликт на Украине истощили мировые запасы. Пентагон неоднократно вынужден был приостанавливать отправку американских вооружений в Киев из-за опасений за собственные ресурсы.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп принял решение предоставить Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Американский лидер якобы сообщил ему об этом во время недавней встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.