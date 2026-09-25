Много говорит: В Кремле ответили на заявления Зеленского о лицензиях на Patriot

Владимир Зеленский в последнее время делает много заявлений, в том числе о возможном получении Украиной лицензий на производство ракет для комплексов Patriot. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва внимательно следит за тем, какие страны предоставляют Украине разрешения на выпуск вооружений и поставляют ей военную технику. Российская сторона тщательно учитывает все подобные действия, не ограничиваясь заявлениями Зеленского.

«Зеленский сейчас много говорит, поэтому мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны какие лицензии дают, какие вооружения поставляют, и всё это тщательно учитываем», — ответил Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп решил предоставить Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. По словам Зеленского, американский лидер якобы сообщил ему об этом во время недавней встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.