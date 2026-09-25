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Регион
Опубликовано 25 сентября, 08:44

Зеленский: Трамп обещал Украине лицензии на производство ракет Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Президент США Дональд Трамп принял решение предоставить Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский журналистам, передаёт «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, американский лидер сообщил ему об этом во время недавней встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что „да, я принял окончательное решение — лицензии на производство ракет Patriot Украина получит“», — сказал Зеленский.

Официального заявления Белого дома о передаче лицензий пока не было.

Зеленский утверждает, что договорился о новом пакете ракет Patriot для Украины
Зеленский утверждает, что договорился о новом пакете ракет Patriot для Украины

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп и Зеленский намеревались обсудить производство ракет Patriot на Украине. Перед встречей 22 сентября американский президент говорил, что такая возможность рассматривается.

Больше новостей о международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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