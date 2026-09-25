Зеленский: Трамп обещал Украине лицензии на производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп принял решение предоставить Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский журналистам, передаёт «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, американский лидер сообщил ему об этом во время недавней встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что „да, я принял окончательное решение — лицензии на производство ракет Patriot Украина получит“», — сказал Зеленский.

Официального заявления Белого дома о передаче лицензий пока не было.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп и Зеленский намеревались обсудить производство ракет Patriot на Украине. Перед встречей 22 сентября американский президент говорил, что такая возможность рассматривается.