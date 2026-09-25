Зеленский: Трамп обещал Украине лицензии на производство ракет Patriot
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Президент США Дональд Трамп принял решение предоставить Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский журналистам, передаёт «Интерфакс-Украина».
По словам Зеленского, американский лидер сообщил ему об этом во время недавней встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
«Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что „да, я принял окончательное решение — лицензии на производство ракет Patriot Украина получит“», — сказал Зеленский.
Официального заявления Белого дома о передаче лицензий пока не было.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп и Зеленский намеревались обсудить производство ракет Patriot на Украине. Перед встречей 22 сентября американский президент говорил, что такая возможность рассматривается.
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