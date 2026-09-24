Зеленский утверждает, что договорился о новом пакете ракет Patriot для Украины

Владимир Зеленский заявил, что договорился о поставке нового пакета ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot. Об этом он сообщил во время встречи с представителями украинской общины в Нью-Йорке. С кем именно достигнута договорённость, он не уточнил.

«Мы сегодня договорились, не будем говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot», — сказал Зеленский.

Проблемы с боеприпасами для Patriot Киев признаёт уже не первый месяц. В августе Life.ru сообщал, что Украина практически исчерпала запас ракет-перехватчиков для этих комплексов, из-за чего некоторые пусковые установки длительное время не использовались. Тогда CNN со ссылкой на украинских военных сообщал, что одна из установок не производила пусков около шести недель.