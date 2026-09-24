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Регион
Опубликовано 24 сентября, 13:49

Ямпольская сравнила Зеленского с Мюнхгаузеном после слов о полёте в РФ на ракете

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Елена Ямпольская сравнила Владимира Зеленского с бароном Мюнхгаузеном после его ответа журналистам о возможном визите в Москву «на ракете». Такую оценку советник президента РФ дала во время брифинга.

Ямпольская провела параллель с историей о полёте Мюнхгаузена на пушечном ядре. При этом она подчеркнула, что считает литературного героя безобидным фантазёром, в отличие от Зеленского.

«Да, вот есть предшественник — Мюнхгаузен, который тоже, значит, летал на ядре, а этот хотел на ракете прилететь. Но тот враль был всё-таки безобиден. Этот, конечно, нет», — сказала она.

Отдельно советник российского лидера обратила внимание, что ответ прозвучал на русском языке. По словам Ямпольской, значительная часть жителей Украины продолжает использовать его в повседневной жизни, несмотря на ограничения и конфликты вокруг русской речи, о которых она регулярно говорит.

Зеленский: После войны я хочу жить так, чтобы никто не хотел меня убить
Зеленский: После войны я хочу жить так, чтобы никто не хотел меня убить

Ранее Владимир Зеленский в Нью-Йорке ответил по-русски на вопрос журналиста о возможной поездке в Москву. Представителя СМИ интересовало, готов ли украинский политик приехать в российскую столицу для переговоров с руководством РФ. Зеленский отреагировал на реплику практически сразу. За это Ямпольская назвала его «человеком-анекдотом».

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