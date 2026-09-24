«На ракете»: Зеленский по-русски ответил на вопрос журналистов о визите в Москву

Владимир Зеленский дал короткий саркастичный ответ на вопрос российского корреспондента о возможной поездке в Москву для переговоров. Инцидент произошёл на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, когда украинский лидер вместе с членами делегации направлялся в здание штаб-квартиры всемирной организации.

К Зеленскому подошли представители различных международных СМИ и несколько раз подряд задали украинскому политику один и тот же вопрос о перспективах его визита в российскую столицу для проведения переговоров. «Владимир Александрович, когда в Москву? Когда в Москву поедете? Когда в Москву?» — настойчиво интересовались корреспонденты.

Зеленский первоначально делал вид, что не обращает внимания на вопросы журналистов, продолжая движение в сторону входа. Однако уже оказавшись в зоне, куда представителей прессы не пускают, украинский президент саркастично пробурчал себе под нос короткую фразу на русском языке: «На ракете».

Зеленский ответил на вопрос журналистов о визите в Москву. Видео © Telegram / ВЕСТИ

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла мировое турне Зеленского в поисках военной помощи. Дипломат назвала украинские власти «международным иждивенцем», заявив, что значительная часть поддержки поступает от западных государств.