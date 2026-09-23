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Опубликовано 23 сентября, 20:16

Полупустой зал встретил выступление Зеленского в ООН

Обложка © Офис президента Украины

Обложка © Офис президента Украины

Выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН в среду прошло при полупустом зале. Речь украинского лидера транслировали на платформах организации. На заседании присутствовала лишь часть представителей стран — многие места делегаций остались свободными.

Большинство государств – членов ООН оставили в зале по одному или два представителя. Дипломаты некоторых стран вообще не заняли выделенные им места.

В результате на заседании осталось меньше половины делегатов. Во время выступления Зеленского некоторые присутствующие смотрели в телефоны или разговаривали между собой.

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На мероприятия 81-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский пришёл в чёрной рубашке без галстука, тёмном пиджаке, свободных брюках и кроссовках. Во время прохода по штаб-квартире организации ему приходилось поправлять рукава. Брюки при этом собирались складками над обувью. На следующий день внешний вид киевского главы не изменился. Зеленский снова появился в той же одежде. В частности, в этом образе он встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

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Лия Мурадьян
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