Медведчук назвал провальной поездку Зеленского в Нью-Йорк

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал провальной поездку Владимира Зеленского в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. По его оценке, украинскому лидеру не удалось добиться от США конкретных новых обязательств по военной поддержке.

«Всё ограничилось ничем не подтверждёнными обещаниями помощи и дежурным „закончить войну до зимы“. Миссию Зеленского в Нью-Йорке можно считать проваленной: он ничего толком у США не выпросил, а ехал именно за этим», — написал Медведчук.

Оценка политика прозвучала после переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Перед встречей американский лидер допускал обсуждение производства ракет-перехватчиков Patriot на Украине, однако по итогам переговоров Зеленский сообщил, что конкретного ответа на просьбу Киева о дополнительных ракетах не получил.

При этом Трамп заявил, что рассчитывает на урегулирование украинского конфликта и допустил возможность серьёзных подвижек до зимы. Перед закрытой частью переговоров стороны также обсуждали возможное энергетическое перемирие и дальнейшую военную поддержку Киева.

Медведчук отдельно связал итоги переговоров со встречей Зеленского с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в ирландском аэропорту Шаннон по дороге в США. Сам факт разговора подтверждали источники Reuters: политики общались во время дозаправки самолётов. Однако собеседники агентства отказались раскрывать содержание беседы, поэтому утверждение о том, что через Рэтклиффа на Зеленского оказывалось давление, остаётся интерпретацией Медведчука.

Зеленский в ходе поездки также встречался с американскими сенаторами и другими западными политиками. Таким образом, оценка визита как «провального» отражает позицию Медведчука, а не официальную оценку результатов переговоров со стороны США или Украины.