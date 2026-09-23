Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 11:28

Медведчук назвал провальной поездку Зеленского в Нью-Йорк

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал провальной поездку Владимира Зеленского в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. По его оценке, украинскому лидеру не удалось добиться от США конкретных новых обязательств по военной поддержке.

«Всё ограничилось ничем не подтверждёнными обещаниями помощи и дежурным „закончить войну до зимы“. Миссию Зеленского в Нью-Йорке можно считать проваленной: он ничего толком у США не выпросил, а ехал именно за этим», — написал Медведчук.

Зеленский не получил от Трампа ответа по ракетам для Patriot
Зеленский не получил от Трампа ответа по ракетам для Patriot

Оценка политика прозвучала после переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Перед встречей американский лидер допускал обсуждение производства ракет-перехватчиков Patriot на Украине, однако по итогам переговоров Зеленский сообщил, что конкретного ответа на просьбу Киева о дополнительных ракетах не получил.

При этом Трамп заявил, что рассчитывает на урегулирование украинского конфликта и допустил возможность серьёзных подвижек до зимы. Перед закрытой частью переговоров стороны также обсуждали возможное энергетическое перемирие и дальнейшую военную поддержку Киева.

Медведчук отдельно связал итоги переговоров со встречей Зеленского с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в ирландском аэропорту Шаннон по дороге в США. Сам факт разговора подтверждали источники Reuters: политики общались во время дозаправки самолётов. Однако собеседники агентства отказались раскрывать содержание беседы, поэтому утверждение о том, что через Рэтклиффа на Зеленского оказывалось давление, остаётся интерпретацией Медведчука.

Рубио, Уиткофф и Кушнер участвовали во встрече Трампа и Зеленского на ГА ООН
Рубио, Уиткофф и Кушнер участвовали во встрече Трампа и Зеленского на ГА ООН

Зеленский в ходе поездки также встречался с американскими сенаторами и другими западными политиками. Таким образом, оценка визита как «провального» отражает позицию Медведчука, а не официальную оценку результатов переговоров со стороны США или Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский не получил от Трампа конкретного ответа на просьбу о дополнительных ракетах для Patriot.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Виктор Медведчук
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar