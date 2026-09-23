Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:39

Стиль Пьеро: Зеленский второй день шокирует ООН несуразно длинными рукавами

Зеленский второй день не может найти себе костюм по размеру для ГА ООН

Обложка © IMAGO/Chris Emil Janßen

Обложка © IMAGO/Chris Emil Janßen

Владимир Зеленский второй день подряд появился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в том же чёрном костюме и спортивной обуви, пишет РИА Новости. Накануне его внешний вид уже привлёк внимание СМИ: корреспонденты посчитал пиджак слишком свободным, а брюки — длинными.

Во вторник Зеленский прибыл на мероприятия 81-й сессии Генассамблеи в чёрной рубашке без галстука, тёмном пиджаке, свободных брюках и кроссовках. Во время прохода по штаб-квартире ООН ему приходилось поправлять рукава, а брюки собирались складками над обувью.

Зеленский заявился в штаб-квартиру ООН в костюме на вырост и кроссовках
Зеленский заявился в штаб-квартиру ООН в костюме на вырост и кроссовках

В среду образ украинского лидера не изменился. В той же одежде Зеленский, в частности, провёл встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Стороны обсуждали поддержку Киева, энергетику, ПВО и дальнейшее двустороннее сотрудничество.

Большинство участников недели высокого уровня Генассамблеи ООН традиционно выбирают классический деловой дресс-код — костюмы, светлые рубашки и туфли. Зеленский же последние годы регулярно использует более неформальный стиль, хотя с 2025 года постепенно начал чаще появляться в пиджаках и брюках. Его дизайнер ранее рассказывал, что обновление гардероба началось ещё в начале 2025-го и должно было сделать внешний вид более официальным. Но от этого не менее нелепым, добавляем мы.

В Раде объяснили нежелание Зеленского ехать в Москву — боится провалить тест на наркотики
В Раде объяснили нежелание Зеленского ехать в Москву — боится провалить тест на наркотики

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ООН
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar