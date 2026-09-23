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Опубликовано 23 сентября, 13:58

В Раде объяснили нежелание Зеленского ехать в Москву — боится провалить тест на наркотики

Дмитрук: Зеленский не едет в Москву из-за страха провалить тест на наркотики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук связал нежелание Владимира Зеленского ехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным с возможной проверкой на наркотики. Такое предположение парламентарий высказал в своём Telegram-канале.

«Говорят, Зеленский потому и не едет в Москву на встречу с Путиным — боится не пройти наркодиспансер», — написал Дмитрук.

Он также пошутил, что без соответствующей справки украинского политика не допустят к переговорам.

«‎Не лучший день в жизни»: Зеленский пустился в фантазии о встрече с Путиным
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Тема возможной встречи вновь обсуждается на фоне заявлений Москвы о готовности принять Зеленского. Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков снова напомнил о приглашении украинскому политику приехать в российскую столицу. Представитель Кремля заверил, что в случае визита ему предоставят гарантии безопасности.

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