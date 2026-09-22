«Не лучший день в жизни»: Зеленский пустился в фантазии о встрече с Путиным
Зеленский назвал встречу с Путиным не лучшим днём в жизни
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Владимир Зеленский признал, что личная встреча с президентом России Владимиром Путиным будет для него непростым моментом. Об этом пишет украинский Telegram-канал Insider UA.
«Сидеть напротив Путина — это будет не лучший день в моей жизни», — сказал Зеленский. По его словам, сроки возможных переговоров пока не определены.
При этом в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.
Ранее Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с российским президентом на саммите G20 в Майами. На это Дмитрий Песков ответил, что приглашение Зеленского в Москву остаётся в силе и он вправе приехать в российскую столицу для переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Зеленский вправе посетить Москву для встречи с Путиным, но при этом указал, что киевский лидер пока не отменил указ, запрещающий переговоры с российским лидером.
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