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Регион
Опубликовано 22 сентября, 10:10

«‎Не лучший день в жизни»: Зеленский пустился в фантазии о встрече с Путиным

Зеленский назвал встречу с Путиным не лучшим днём в жизни

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский признал, что личная встреча с президентом России Владимиром Путиным будет для него непростым моментом. Об этом пишет украинский Telegram-канал Insider UA.

«Сидеть напротив Путина — это будет не лучший день в моей жизни», — сказал Зеленский. По его словам, сроки возможных переговоров пока не определены.

При этом в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на G20 в Майами
Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на G20 в Майами

Ранее Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с российским президентом на саммите G20 в Майами. На это Дмитрий Песков ответил, что приглашение Зеленского в Москву остаётся в силе и он вправе приехать в российскую столицу для переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Зеленский вправе посетить Москву для встречи с Путиным, но при этом указал, что киевский лидер пока не отменил указ, запрещающий переговоры с российским лидером.

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Анастасия Никонорова
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