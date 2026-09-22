«‎Не лучший день в жизни»: Зеленский пустился в фантазии о встрече с Путиным

Владимир Зеленский признал, что личная встреча с президентом России Владимиром Путиным будет для него непростым моментом. Об этом пишет украинский Telegram-канал Insider UA.

«Сидеть напротив Путина — это будет не лучший день в моей жизни», — сказал Зеленский. По его словам, сроки возможных переговоров пока не определены.

При этом в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.