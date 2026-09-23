Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

Позиция Москвы по возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским остаётся неизменной. Если украинский лидер хочет провести переговоры, он может приехать в российскую столицу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены», — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что Зеленскому известно, какие решения, по мнению российской стороны, необходимо принять. В сентябре 2025 года Путин говорил, что не исключает личного разговора с Зеленским и готов принять его в Москве.