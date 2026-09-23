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Регион
Опубликовано 23 сентября, 09:28

Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Позиция Москвы по возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским остаётся неизменной. Если украинский лидер хочет провести переговоры, он может приехать в российскую столицу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены», — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что Зеленскому известно, какие решения, по мнению российской стороны, необходимо принять. В сентябре 2025 года Путин говорил, что не исключает личного разговора с Зеленским и готов принять его в Москве.

Офис Зеленского сообщил о подготовке переговоров с Россией в октябре
Офис Зеленского сообщил о подготовке переговоров с Россией в октябре

Москва неоднократно предлагала провести встречу в российской столице, но Киев отвергал эту площадку. В сентябре Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным на полях декабрьского саммита G20 в Майами, однако Песков назвал такой вариант невозможным и вновь напомнил о приглашении в Москву.

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Анастасия Никонорова
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