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Опубликовано 24 сентября, 12:49

«Человек-анекдот»: Ямпольская высказалась о словах Зеленского на русском

Ямпольская назвала Зеленского «скверным анекдотом» после ответа на русском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Советник президента РФ Елена Ямпольская назвала Зеленского «человеком-анекдотом», отвечая на вопрос Life.ru о том, что он сделал заявление на чистом русском языке — и не просто на «великом и могучем», а с матом.

Корреспондент спросил у Ямпольской, означает ли русская речь Зеленского то, что на Украину возвращается русский язык.

«Он не только не забыт. Украина — русскоязычная страна», — заметила советница президента.

Она добавила, что каждую неделю на Украине фиксируются случаи, где людей притесняют и облагают штрафами за использование русского языка. Такой прессинг применяется даже к школьникам, которые на переменах говорят по-русски.

«Мы бы могли сказать, что это человек-анекдот. Но это человек — скверный анекдот», — заключила Ямпольская.

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Ранее Владимир Зеленский, проходя мимо толпы журналистов в Нью-Йорке услышал, как ему задают вопрос на так хорошо знакомом русском языке. Журналист спрашивал, собирается ли украинский политик посетить Москву для переговоров с российским руководством. Ответ не заставил себя долго ждать.

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