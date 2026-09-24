ФСБ показала видео изъятия 300 кг кокаина с фото Зеленского в Подмосковье

ФСБ России показала задержание безработного россиянина в Подмосковье, перевозившего более 300 килограммов кокаина с изображениями Владимира Зеленского на упаковках. Запрещённый груз предназначался для отправки в Евросоюз, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Задержание россиянина с партией кокаина. Видео © ЦОС ФСБ

Силовики опубликовали оперативное видео, на котором сотрудники останавливают автомобиль и обнаруживают в багажнике сумки с десятками брикетов. На них размещены фотографии Владимира Зеленского с долларами вместо глаз. Общий вес изъятого наркотика составил 311,6 килограмма. За рулём находился гражданин РФ 2001 года рождения, официально нигде не работавший.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере. По решению суда мужчину отправили под стражу.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Московской области у мужчины изъяли более 300 килограммов кокаина, расфасованного по пачкам с изображением Владимира Зеленского. Мужчину взяли с поличным во время перевозки партии.