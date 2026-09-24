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Регион
Опубликовано 24 сентября, 07:27

Более 300 кг кокаина изъяли у безработного россиянина в Подмосковье

Обложка © ФСБ РФ

Обложка © ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье предполагаемого организатора международного канала поставок кокаина из Латинской Америки в страны Евросоюза. У мужчины изъяли 311,6 кг наркотика, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Видео © ФСБ РФ

По данным спецслужбы, задержанный — безработный гражданин России 2001 года рождения. Его считают одним из активных участников организованной группы, которая специализировалась на сбыте особо крупных партий наркотиков через теневые интернет-ресурсы. Мужчину взяли с поличным во время перевозки партии кокаина на территории Московской области. По версии ФСБ, наркотик доставляли из Латинской Америки для последующей переправки в государства ЕС. Фото Владимира Зеленского со знаками доллара на глазах были на пачках с кокаином.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Суд заключил подозреваемого под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

У компании Некоглая изъяли наркотики более чем на 2 млн рублей
У компании Некоглая изъяли наркотики более чем на 2 млн рублей

Ранее Life.ru писал о пресечении другого крупного канала поставок кокаина из Латинской Америки. Тогда сотрудники ФСБ обнаружили в петербургском порту 500 кг наркотика, спрятанного в контейнере с морожеными тушами тунца из Эквадора.

Больше новостей о громких задержаниях и уголовных расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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