У компании Некоглая изъяли наркотики более чем на 2 млн рублей

Блогера Некоглая, настоящее имя которого Николай Лебедев, его супругу и ещё 13 человек задержали в Молдавии по делу о наркотиках. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, полиция нагрянула на вечеринку в пригороде Кишинёва, где находилась компания блогера. Всего правоохранители задержали 15 человек, включая жену и друзей Некоглая.

Mash утверждает, что у одного из предполагаемых распространителей из компании изъяли наркотические вещества общей стоимостью около 450 тысяч молдавских леев — это более 2 млн рублей. Среди найденного были расфасованные синтетические вещества, марихуана, гашиш, а также приспособления для употребления наркотиков. В связи с задержанием Некоглая и остальных фигурантов было возбуждено в общей сложности 23 уголовных дела.

Напомним, Некоглая задержали в коммуне Стэучени на улице Германа Пынтеа. При обыске у него якобы обнаружили два пакета с предположительно наркотическими веществами и оборудование для их приготовления и фасовки. Блогера также подозревают в организации места для употребления запрещённых веществ и вовлечении в это подростков, которых он якобы находил среди своих подписчиков в TikTok. При задержании Некоглай оказал сопротивление полицейским, а его жена, гражданка России, попыталась скрыться. Супругов задержали на 72 часа.