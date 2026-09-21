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Регион
Опубликовано 21 сентября, 11:55

У компании Некоглая изъяли наркотики более чем на 2 млн рублей

Mash: Вместе с Некоглаем по делу о наркотиках задержали ещё 14 человек

Некоглай. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miko.glai

Некоглай. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miko.glai

Блогера Некоглая, настоящее имя которого Николай Лебедев, его супругу и ещё 13 человек задержали в Молдавии по делу о наркотиках. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, полиция нагрянула на вечеринку в пригороде Кишинёва, где находилась компания блогера. Всего правоохранители задержали 15 человек, включая жену и друзей Некоглая.

Mash утверждает, что у одного из предполагаемых распространителей из компании изъяли наркотические вещества общей стоимостью около 450 тысяч молдавских леев — это более 2 млн рублей. Среди найденного были расфасованные синтетические вещества, марихуана, гашиш, а также приспособления для употребления наркотиков. В связи с задержанием Некоглая и остальных фигурантов было возбуждено в общей сложности 23 уголовных дела.

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Напомним, Некоглая задержали в коммуне Стэучени на улице Германа Пынтеа. При обыске у него якобы обнаружили два пакета с предположительно наркотическими веществами и оборудование для их приготовления и фасовки. Блогера также подозревают в организации места для употребления запрещённых веществ и вовлечении в это подростков, которых он якобы находил среди своих подписчиков в TikTok. При задержании Некоглай оказал сопротивление полицейским, а его жена, гражданка России, попыталась скрыться. Супругов задержали на 72 часа.

Больше новостей о громких уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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