У компании Некоглая изъяли наркотики более чем на 2 млн рублей
Mash: Вместе с Некоглаем по делу о наркотиках задержали ещё 14 человек
Некоглай. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miko.glai
Блогера Некоглая, настоящее имя которого Николай Лебедев, его супругу и ещё 13 человек задержали в Молдавии по делу о наркотиках. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, полиция нагрянула на вечеринку в пригороде Кишинёва, где находилась компания блогера. Всего правоохранители задержали 15 человек, включая жену и друзей Некоглая.
Mash утверждает, что у одного из предполагаемых распространителей из компании изъяли наркотические вещества общей стоимостью около 450 тысяч молдавских леев — это более 2 млн рублей. Среди найденного были расфасованные синтетические вещества, марихуана, гашиш, а также приспособления для употребления наркотиков. В связи с задержанием Некоглая и остальных фигурантов было возбуждено в общей сложности 23 уголовных дела.
Напомним, Некоглая задержали в коммуне Стэучени на улице Германа Пынтеа. При обыске у него якобы обнаружили два пакета с предположительно наркотическими веществами и оборудование для их приготовления и фасовки. Блогера также подозревают в организации места для употребления запрещённых веществ и вовлечении в это подростков, которых он якобы находил среди своих подписчиков в TikTok. При задержании Некоглай оказал сопротивление полицейским, а его жена, гражданка России, попыталась скрыться. Супругов задержали на 72 часа.
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