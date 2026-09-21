Блогера Некоглая задержали по делу о наркотиках в Молдавии, он напал на полицейских

Блогера Некоглая, настоящее имя которого Николай Лебедев, и его супругу задержали в пригороде Кишинёва по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, блогера задержали в коммуне Стэучени на улице Германа Пынтеа. Во время обыска правоохранители якобы обнаружили два пакета с веществами, предположительно наркотическими, а также приспособления для их приготовления и упаковки.

Mash утверждает, что Лебедева также подозревают в организации места для употребления запрещённых веществ. По предварительным данным, блогер мог привлекать к употреблению наркотиков подростков, находя их среди своих подписчиков в TikTok и приглашая к себе домой.

Во время задержания Некоглай, как утверждается, оказал сопротивление правоохранителям. Его жена, гражданка России, попыталась скрыться, однако была задержана. Обоих поместили под стражу на 72 часа.

Молдавские СМИ также сообщают о задержании Некоглая и его супруги по подозрению в торговле наркотиками, ссылаясь на источники PulsMedia. В случае доказательства вины фигурантам может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.