СБУ задержала военного ВСУ, призывавшего украинцев выйти на Майдан

Обращение к согражданам солдат сделал 5 сентября. Уже тогда он допускал, что после таких заявлений его могут «запаковать» или «убрать», и заранее возлагал ответственность за возможные последствия на сторонников Зеленского. Но, видимо, тогда всё обошлось.

Напомним, Александр Тодоров призвал граждан выйти 10 сентября на акцию протеста в Киеве против политики Владимира Зеленского. По мнению солдата, власти не справляются с поддержкой армии и уничтожают собственный народ. Военный рассказал, что получил ранение на службе и после возвращения домой столкнулся с проблемами при попытке получить медицинскую помощь. По словам Тодорова, после 11 месяцев службы он ушёл в отпуск по ранению и обратился в военный госпиталь в Одессе, однако, как он утверждает, получил отказ. Военнослужащий заявил, что другие раненые бойцы также остаются без необходимой поддержки.