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Опубликовано 19 сентября, 18:59

СБУ задержала военного ВСУ, призывавшего украинцев выйти на Майдан

Дмитрук: СБУ задержала военного ВСУ после призывов к протесту в Киеве

Военнослужащий 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Военнослужащий 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова, который призывал украинцев выйти на акцию протеста в Киеве к офису Владимира Зеленского, задержала СБУ. Об этом сообщил покинувший страну экс-депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Обращение к согражданам солдат сделал 5 сентября. Уже тогда он допускал, что после таких заявлений его могут «запаковать» или «убрать», и заранее возлагал ответственность за возможные последствия на сторонников Зеленского. Но, видимо, тогда всё обошлось.

Позднее Тодоров назвал новую дату акции. Он предложил сторонникам собраться 3 октября.

«СБУ задержала военнослужащего ВСУ Александра Тодорова, призывавшего выйти на Майдан 3 октября», — написал Дмитрук.

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Напомним, Александр Тодоров призвал граждан выйти 10 сентября на акцию протеста в Киеве против политики Владимира Зеленского. По мнению солдата, власти не справляются с поддержкой армии и уничтожают собственный народ. Военный рассказал, что получил ранение на службе и после возвращения домой столкнулся с проблемами при попытке получить медицинскую помощь. По словам Тодорова, после 11 месяцев службы он ушёл в отпуск по ранению и обратился в военный госпиталь в Одессе, однако, как он утверждает, получил отказ. Военнослужащий заявил, что другие раненые бойцы также остаются без необходимой поддержки.

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Юлия Сафиулина
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