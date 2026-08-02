«Планка может упасть»: Экс-капеллан ВСУ предупредил Киев о риске нового майдана

Рост недовольства среди украинцев со временем способен привести к новому майдану, считает бывший капеллан ВСУ Максим Николаюк. По его мнению, пока ситуация не достигла критической отметки, но напряжение продолжает усиливаться. Об этом он сообщил Kp.ru.

Вероятность массовых протестов Николаюк связывает с тем, что общественное недовольство постепенно накапливается. При этом бывший капеллан уверен, что сложившаяся после госпереворота политическая система не допускает протестных выступлений, направленных против действующей власти.

«Но возможна ситуация, когда у людей «упадёт планка» и они выйдут против власти. Оружия на Украине полно, его можно купить через интернет, через тюремное сообщество. У многих оно лежит дома. Ситуация пока не дошла до точки кипения, но заметна динамика», — сказал он.

Ещё одним тревожным сигналом собеседник считает участившиеся конфликты с сотрудниками территориальных центров комплектования. По его словам, жители всё чаще собираются группами, силой освобождают задержанных мужчин, нападают на работников военкоматов и переворачивают их служебные автомобили.

Ранее сообщалось, что уже больше двух недель в центре Киева продолжаются акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Очередной митинг состоялся 1 августа и стал уже 17-м подряд. Собравшиеся вновь потребовали пересмотреть кадровые решения, принятые после смены руководства военного ведомства.