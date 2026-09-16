100 тысяч рублей за QR-код: В России вынесли первый приговор по новой статье о наркотиках

Центральный районный суд Оренбурга вынес первый в России приговор по статье о пропаганде наркотиков в интернете. Мужчине назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Также суд постановил конфисковать его телефон. Решение вступило в законную силу. Как установил суд, ранее мужчина дважды за год привлекался к административной ответственности за рекламу наркотиков. Позже через мессенджер ему предложили размещать объявления с QR-кодом, который вёл на ресурс, связанный с распространением запрещённых веществ.

За каждую расклеенную листовку ему обещали по 10 рублей. В итоге мужчина разместил такую листовку на фасаде здания в Оренбурге. Суд учёл признание вины и раскаяние, однако рецидив стал отягчающим обстоятельством при вынесении решения.

«Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства», — уточнили в инстанции.

Тем временем в Египте суд приговорил телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни за производство и сбыт синтетических наркотиков. Девять других участников группы получили пожизненные сроки и штрафы, ещё 6 обвиняемых были оправданы. В ходе следствия по делу Халифы полиция изъяла более 750 килограммов запрещённых веществ и компонентов для их производства.