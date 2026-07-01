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1 июля, 07:29

Фаршированные хранители: Тунцы-гиганты тайно провезли в российский порт 500 кг кокаина

500 кг кокаина в мороженых тушах тунца из Эквадора нашли в порту в Петербурге

Сотрудники ФСБ нашли 500 килограммов кокаина, который привезли из Латинской Америки в Санкт-Петербург. Задержан россиянин, который организовал этот канал поставки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Петербурге изъяли 500 кг кокаина из Эквадора. Видео © ЦОС ФСБ России

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта», — сообщили в ЦОС.

Наркотики спрятали в контейнере с мороженой рыбой — тунцами-гигантами, которые приехали из Эквадора. Партию нашли на терминале «Петролеспорт» в морском порту. Контрабанду готовили к сбыту в России.

У контрабандиста, нафаршировавшего тунца наркотиками, при обыске изъяли криптокошельки на 613 тысяч долларов, 13 дорогих часов общей стоимостью более 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей на 130 млн рублей. Против задержанного возбудили уголовное дело. Его арестовали.

Обвиняемая в попытке контрабанды 8,7 тонн кокаина россиянка попросилась на СВО
Обвиняемая в попытке контрабанды 8,7 тонн кокаина россиянка попросилась на СВО

Ранее на индонезийском острове Бали задержали россиянку по обвинению в контрабанде наркотиков. У 51-летней Киры Кочетковой изъяли 7,8 кг гашиша, который привезли из Таиланда. По данным местных властей, женщина ввезла чемодан с наркотиком, чтобы продать его на Бали.

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Обложка © ЦОС ФСБ России

Наталья Афонина
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