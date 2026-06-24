Обвиняемая в попытке контрабанды 8,7 тонн кокаина россиянка попросилась на СВО

Обвиняемая в контрабанде почти девяти тонн кокаина 51-летняя уроженка Белгородской области Оксана Зубарева попросила суд отправить её в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимой Сергея Николаева.

По данным агентства, во время судебного заседания она обратилась с просьбой предоставить ей возможность ознакомиться с материалами уголовного дела и разрешить прохождение службы по контракту. Свою позицию Зубарева объяснила желанием участвовать в защите страны и помогать российской армии. Она заявила, что на СВО, по её мнению, сможет принести больше пользы, чем при отбывании наказания в колонии.

«Прошу вас ознакомиться с моим уголовным делом <…> и предоставить разрешение на прохождение службы по контракту в зоне боевых действий, специальной военной операции», — сказано в её ходатайстве.

Рассмотрение дела продолжается в судебном порядке.

Напомним, что по данным следствия, 51-летняя Оксана Зубарева входила в международную наркогруппировку и из своей квартиры в Белгородской области координировала действия сообщников. В конце 2018 года она совместно с подданным Испании организовала подбор и найм экипажа грузового судна ESER, которое следовало из Панамы в Марокко и в открытом море у венесуэльского острова Ла-Тортуга приняло на борт 8,7 тонны кокаина. План перевозки был нарушен после смерти одного из членов экипажа, после чего судно зашло в порт Кабо-Верде, где в январе 2019 года было задержано с наркотиками на борту. Сообщники Зубаревой были осуждены местным судом ещё в 2020 году.