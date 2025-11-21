Россия и США
21 ноября, 11:56

Жительница Белгородской области пойдёт под суд за организацию перевозки 9 тонн кокаина

Обложка © Nano Banana AI

Жительницу Белгородской области Оксану Зубареву будут судить за попытку сбыта гигантской партии кокаина. Обвинительное заключение по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» уже утвердила Генпрокуратура.

Обыски на судне ESER, перевозившем кокаин. Фото © Генпрокуратура России

По данным следствия, 51-летняя Зубарева входила в международную наркогруппировку. Из своей квартиры в Белгородской области она координировала действия сообщников. В конце 2018 года россиянка вместе с подданным Испании подобрали и наняли экипаж грузового судна ESER. Судно следовало наркотики из Панамы в Марокко, и в открытом море возле венесуэльского острова Ла-Тортуга приняло на борт 8,7 тонны кокаина.

План сорвался из-за трагического случая. После смерти одного из членов экипажа корабль зашёл в порт Кабо-Верде, где его и задержала полиция с наркотиками на борту в январе 2019 года. Сообщники Зубаревой были осуждены местным судом ещё в 2020 году.

