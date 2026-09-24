Фото Зеленского были на упаковках с 300 кг кокаина, изъятого в Подмосковье
Обложка © ЦОС ФСБ РФ
Фото Владимира Зеленского со знаками доллара на глазах были размещены на пачках с кокаином, который изъяли у россиянина, задержанного ФСБ в Подмосковье.
Видео © ЦОС ФСБ РФ
Наркотики, как сообщали в ведомстве, шли контрабандой из Латинской Америки в ЕС. По делу задержан с поличным 25-летний россиянин, у него нашли более 300 кг порошка.
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