Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 07:30

Фото Зеленского были на упаковках с 300 кг кокаина, изъятого в Подмосковье

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Фото Владимира Зеленского со знаками доллара на глазах были размещены на пачках с кокаином, который изъяли у россиянина, задержанного ФСБ в Подмосковье.

Видео © ЦОС ФСБ РФ

Зеленский с улыбкой до ушей побожился, что никогда не употреблял кокаин с Макроном
Зеленский с улыбкой до ушей побожился, что никогда не употреблял кокаин с Макроном

Наркотики, как сообщали в ведомстве, шли контрабандой из Латинской Америки в ЕС. По делу задержан с поличным 25-летний россиянин, у него нашли более 300 кг порошка.

Больше новостей о громких задержаниях и уголовных расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar