Путин: Украина пока не нашла «противоядия» от российских «Гераней»

Украина пока не располагает средствами, способными эффективно противодействовать российским беспилотникам «Герань». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя инициативы Киева о возможном перемирии.

Глава государства обратил внимание, что интерес украинской стороны к взаимному прекращению воздушных ударов связан с последствиями действий российской армии. По его словам, ответ Москвы оказался для противника разрушительным. Особенно Киеву необходимо добиться прекращения применения современных «Гераней».

«Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», — сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что ответные действия Москвы на атаки по российским гражданским объектам оказались настолько чувствительными для Киева, что украинская сторона вновь подняла вопрос о перемирии. В качестве примера глава государства привёл атаки на склады маркетплейсов. По его словам, Москва начала отвечать на каждый такой эпизод. После этого украинская сторона, как отметил Путин, снова заговорила о прекращении ударов сразу по нескольким направлениям.