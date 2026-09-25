Ответ оказался слишком чувствительным: Путин рассказал, почему Киев заговорил о перемирии

Ответные действия Москвы на атаки оказались настолько чувствительными для Киева, что там вновь начали поднимать вопрос о перемирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об ударах по российским гражданским объектам.

Глава государства в качестве примера упомянул атаки на склады маркетплейсов. По его словам, Москва начала отвечать на каждый подобный эпизод. После этого украинская сторона, как отметил Путин, снова заговорила о прекращении ударов сразу по нескольким направлениям.

«Мы по каждой позиции начали отвечать. Судя по всему, ответные действия российских вооружённых сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям — энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное — взаимно прекратить удары», — сказал Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия нарастила удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки по гражданской промышленности и логистике. Об этом также заявлял Владимир Путин, подчёркивая ответный характер таких действий.