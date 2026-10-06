Зеленский приказал готовить F-16 и ПВО к новому массированному удару ВС России
Зеленский: Киев ожидает массированного удара РФ и готовит F-16 для его отражения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украина ожидает нового массированного удара России и готовит дополнительные решения для защиты критической инфраструктуры и логистики. Об этом Владимир Зеленский сообщил после селекторного совещания с правительством, военными и представителями ключевых служб.
По его словам, на совещании обсуждались разведданные о возможных дальнейших действиях российской стороны, ликвидация последствий предыдущих атак и усиление прикрытия важных объектов.
«Министр обороны и командующий Воздушными силами доложили о распределении средств защиты воздушного пространства и организации рубежей прикрытия определённых ключевых объектов. Необходимую амуницию для F-16, средства перехвата, противоракеты обеспечиваем. Сложнее всего с антибаллистикой, и наличие этих поставок зависит исключительно от партнёров. Работаем с ними ежедневно», — написал Зеленский.
Ранее Киев уже объявлял о подготовке резервных логистических маршрутов в прифронтовых регионах. Власти рассчитывают при необходимости комбинировать железнодорожное и автобусное сообщение, а также усиливать защиту объектов энергетики, транспорта и другой критической инфраструктуры.
Кроме того, Зеленский сообщал о подготовке новых контрактов на системы ПВО и ракеты к ним. Отдельно он обращался к западным партнёрам с просьбой увеличить поставки противоракетных комплексов для защиты инфраструктурных объектов.
Ранее Life.ru писал, что киевские власти начали создавать запасы воды и продуктов на случай продолжительных зимних отключений электричества. Украинское руководство также предупреждало о возможных проблемах с энергоснабжением и логистикой в холодный сезон. На фоне ударов по инфраструктуре Киев уже сталкивался с перебоями со светом и водой. Кроме того, Зеленский ранее признавал, что российские реактивные беспилотники стали серьёзной проблемой для украинской ПВО
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