Зеленский приказал готовить F-16 и ПВО к новому массированному удару ВС России

Украина ожидает нового массированного удара России и готовит дополнительные решения для защиты критической инфраструктуры и логистики. Об этом Владимир Зеленский сообщил после селекторного совещания с правительством, военными и представителями ключевых служб.

По его словам, на совещании обсуждались разведданные о возможных дальнейших действиях российской стороны, ликвидация последствий предыдущих атак и усиление прикрытия важных объектов.

«Министр обороны и командующий Воздушными силами доложили о распределении средств защиты воздушного пространства и организации рубежей прикрытия определённых ключевых объектов. Необходимую амуницию для F-16, средства перехвата, противоракеты обеспечиваем. Сложнее всего с антибаллистикой, и наличие этих поставок зависит исключительно от партнёров. Работаем с ними ежедневно», — написал Зеленский.

Ранее Киев уже объявлял о подготовке резервных логистических маршрутов в прифронтовых регионах. Власти рассчитывают при необходимости комбинировать железнодорожное и автобусное сообщение, а также усиливать защиту объектов энергетики, транспорта и другой критической инфраструктуры.

Кроме того, Зеленский сообщал о подготовке новых контрактов на системы ПВО и ракеты к ним. Отдельно он обращался к западным партнёрам с просьбой увеличить поставки противоракетных комплексов для защиты инфраструктурных объектов.