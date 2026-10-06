Минобороны перечислило «добычу» ночных ударов возмездия после предупреждения Зеленскому
ВС РФ ударили по сухогрузу, складу вооружения и порту в Одесской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские военные ночью атаковали сразу несколько объектов в Одесской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Под удар попали сухогруз в Черноморске, склад ракетно-артиллерийского вооружения и портовая инфраструктура Измаила.
В Ильичёвке беспилотники поразили склад вооружения. Ведомство уточняет, что на объекте хранились ракетно-артиллерийские средства. Ещё одной целью стал сухогруз в порту Черноморск. По сведениям Минобороны, судно доставило грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинской армии.
В Измаиле атака пришлась по причальной инфраструктуре. Российское военное ведомство узнали, что эти объекты использовались для разгрузки и хранения военных грузов.
«Сегодня ночью продолжено нанесение ударов БПЛА по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — доложили утром 6 октября в Минобороны.
Удары по портовым объектам Одесской области российская армия наносит не впервые. Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов с военными грузами в Одесской области. Один из них находился в Черноморске, второй следовал в Измаил. До этого ВС РФ били по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил, который, по данным Минобороны, использовался для разгрузки западных военных поставок. В МО РФ предупреждали после угроз Владимира Зеленского, что усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины.
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