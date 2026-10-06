Минобороны перечислило «добычу» ночных ударов возмездия после предупреждения Зеленскому

Российские военные ночью атаковали сразу несколько объектов в Одесской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Под удар попали сухогруз в Черноморске, склад ракетно-артиллерийского вооружения и портовая инфраструктура Измаила.

В Ильичёвке беспилотники поразили склад вооружения. Ведомство уточняет, что на объекте хранились ракетно-артиллерийские средства. Ещё одной целью стал сухогруз в порту Черноморск. По сведениям Минобороны, судно доставило грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинской армии.

В Измаиле атака пришлась по причальной инфраструктуре. Российское военное ведомство узнали, что эти объекты использовались для разгрузки и хранения военных грузов.

«Сегодня ночью продолжено нанесение ударов БПЛА по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — доложили утром 6 октября в Минобороны.