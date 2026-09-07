ВС РФ поразили погрузочный комплекс для военных грузов в порту Измаил

Российские военные утром 7 сентября нанесли удар по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Сегодня утром ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту «Измаил» — производственно-погрузочный комплекс, который использовался для разгрузки с судов военных грузов, поставленных ВСУ западными странами», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, объект использовался для разгрузки военной техники и вооружения, поставляемого Украине западными странами морским путём. Удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов в рамках продолжающейся операции по пресечению логистических поставок в интересах ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что российские военные поразили сразу три судна, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. В порту Черноморска под удар попал сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным украинской армии западными странами, ещё два судна — сухогруз и танкер — были поражены восточнее Одессы в акватории Чёрного моря.