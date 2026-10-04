В Минобороны «услышали» слова Зеленского об усилении ударов по российским НПЗ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
В Минобороны РФ «услышали» заявление Владимира Зеленского о планах усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Минобороны России услышали заявление В. Зеленского, что <...> киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — сказали в министерстве.
Ранее Минобороны назвало Владимира Зеленского виновным в усилении ударов по целям на Украине. Как указали в военном ведомстве, именно он несёт личную и политическую ответственность за это, и населению страны стоит винить во всём именно экс-комика.
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