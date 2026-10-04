В Минобороны РФ «услышали» заявление Владимира Зеленского о планах усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Минобороны России услышали заявление В. Зеленского, что <...> киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — сказали в министерстве.

Ранее Минобороны назвало Владимира Зеленского виновным в усилении ударов по целям на Украине. Как указали в военном ведомстве, именно он несёт личную и политическую ответственность за это, и населению страны стоит винить во всём именно экс-комика.