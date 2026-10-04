Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 13:11

В Минобороны «услышали» слова Зеленского об усилении ударов по российским НПЗ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

В Минобороны РФ «услышали» заявление Владимира Зеленского о планах усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Минобороны России услышали заявление В. Зеленского, что <...> киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — сказали в министерстве.

Минобороны РФ объяснило массированные удары по Киеву ответом на действия Киева
Минобороны РФ объяснило массированные удары по Киеву ответом на действия Киева

Ранее Минобороны назвало Владимира Зеленского виновным в усилении ударов по целям на Украине. Как указали в военном ведомстве, именно он несёт личную и политическую ответственность за это, и населению страны стоит винить во всём именно экс-комика.

Главные сводки, заявления военных и события в сфере обороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Владимир Зеленский
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar