Минобороны России возложило на главу киевского режима Владимира Зеленского личную и политическую ответственность за усиление ударов ВС РФ по военным целям на Украине. Именно его украинскому населению следует винить в происходящем.

«Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несёт за это полную личную и политическую ответственность», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне МИД России сообщил, что ВС РФ продолжат массированные удары по объектам военного назначения на Украине. В ведомстве связали их с действиями ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах ударов ВС РФ с 26 сентября по 2 октября. По данным Минобороны, за неделю российская армия нанесла один массированный и семь групповых ударов. В перечне заявленных целей были 13 центров обработки данных, шесть логистических центров, мосты, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы и места производства и хранения беспилотников.