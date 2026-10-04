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Опубликовано 4 октября, 13:05

«Винить следует Зеленского»: Минобороны объяснило усиление ударов по Украине

МО РФ: Зеленский отвечает за усиление ударов по военным целям Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Минобороны России возложило на главу киевского режима Владимира Зеленского личную и политическую ответственность за усиление ударов ВС РФ по военным целям на Украине. Именно его украинскому населению следует винить в происходящем.

«Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несёт за это полную личную и политическую ответственность», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне МИД России сообщил, что ВС РФ продолжат массированные удары по объектам военного назначения на Украине. В ведомстве связали их с действиями ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.

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Ранее Life.ru рассказывал об итогах ударов ВС РФ с 26 сентября по 2 октября. По данным Минобороны, за неделю российская армия нанесла один массированный и семь групповых ударов. В перечне заявленных целей были 13 центров обработки данных, шесть логистических центров, мосты, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы и места производства и хранения беспилотников.

Главные сводки, заявления военных и события в сфере обороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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