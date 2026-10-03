Цифровая инфраструктура под ударом: ВС РФ поразили 13 дата-центров за неделю

Российские войска за прошедшую неделю поразили на Украине 13 центров обработки данных, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Об этом говорится в недельной сводке военного ведомства.

С 26 сентября по 2 октября российская армия нанесла один массированный и семь групповых ударов. Помимо дата-центров, в перечень целей вошли шесть логистических центров, сообщили в Минобороны.

Также ведомство заявило о поражении автожелезнодорожного и автотранспортного мостов, задействованных, по версии российской стороны, для переброски войск и доставки военных грузов.

Удары, согласно сводке, наносились также по объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотников, складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества.

Ранее Life.ru писал, что за этот же период ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам на Украине. В числе заявленных целей Минобороны называло объекты, связанные с хранением ракет «Фламинго», а также телекоммуникационную и портовую инфраструктуру.

Уже 3 октября Минобороны сообщило о новой серии ударов: по данным ведомства, были поражены места хранения беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 149 районах.