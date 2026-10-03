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Опубликовано 3 октября, 17:50

Цифровая инфраструктура под ударом: ВС РФ поразили 13 дата-центров за неделю

МО: ВС России за неделю поразили 13 центров обработки данных на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска за прошедшую неделю поразили на Украине 13 центров обработки данных, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Об этом говорится в недельной сводке военного ведомства.

С 26 сентября по 2 октября российская армия нанесла один массированный и семь групповых ударов. Помимо дата-центров, в перечень целей вошли шесть логистических центров, сообщили в Минобороны.

Также ведомство заявило о поражении автожелезнодорожного и автотранспортного мостов, задействованных, по версии российской стороны, для переброски войск и доставки военных грузов.

Удары, согласно сводке, наносились также по объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотников, складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества.

После ударов по мостам Киев выставил на переправах немецкие «Гепарды»
После ударов по мостам Киев выставил на переправах немецкие «Гепарды»

Ранее Life.ru писал, что за этот же период ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам на Украине. В числе заявленных целей Минобороны называло объекты, связанные с хранением ракет «Фламинго», а также телекоммуникационную и портовую инфраструктуру.

Уже 3 октября Минобороны сообщило о новой серии ударов: по данным ведомства, были поражены места хранения беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Больше новостей о ходе боевых действий и вооружениях — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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