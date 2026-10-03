Сводка МО от 3 октября: Нанесён удар по местам хранения БПЛА и наёмникам ВСУ

Российские войска за сутки поразили места хранения украинских беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ 3 октября.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — говорится в сводке ведомства.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Подобные объекты неоднократно становились целями российских войск. 28 сентября Минобороны сообщало, что ВС РФ поразили цеха производства и места хранения украинских БПЛА и комплектующих. Тогда под удар, по данным ведомства, также попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.