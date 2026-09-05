Минобороны показало кадры поражения цехов по производству БПЛА в Днепропетровске

Напомним, поражение производственных мощностей в Днепропетровске стало частью серии ударов расчётов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Объект использовался для изготовления, сборки и хранения беспилотников большой дальности, применявшихся ВСУ для атак на российскую территорию. В результате прилётов на промышленной площадке возникло объёмное возгорание.