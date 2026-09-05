Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 13:01

Минобороны показало кадры поражения цехов по производству БПЛА в Днепропетровске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Минобороны России опубликовало кадры поражения цехов в Днепропетровске, где изготавливали беспилотники большой дальности. Удары наносились реактивными БПЛА «Герань».

Поражение крупного пункта сборки украинских беспилотников. Видео © Минобороны России

На предприятии зафиксировано объёмное возгорание — виден густой столб чёрного дыма.

Российские «Герани» уничтожили РЛС ВСУ под Николаевым и Славянском
Российские «Герани» уничтожили РЛС ВСУ под Николаевым и Славянском

Напомним, поражение производственных мощностей в Днепропетровске стало частью серии ударов расчётов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Объект использовался для изготовления, сборки и хранения беспилотников большой дальности, применявшихся ВСУ для атак на российскую территорию. В результате прилётов на промышленной площадке возникло объёмное возгорание.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar