Минобороны показало кадры поражения цехов по производству БПЛА в Днепропетровске
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Минобороны России опубликовало кадры поражения цехов в Днепропетровске, где изготавливали беспилотники большой дальности. Удары наносились реактивными БПЛА «Герань».
Поражение крупного пункта сборки украинских беспилотников. Видео © Минобороны России
На предприятии зафиксировано объёмное возгорание — виден густой столб чёрного дыма.
Напомним, поражение производственных мощностей в Днепропетровске стало частью серии ударов расчётов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Объект использовался для изготовления, сборки и хранения беспилотников большой дальности, применявшихся ВСУ для атак на российскую территорию. В результате прилётов на промышленной площадке возникло объёмное возгорание.
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