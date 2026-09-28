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Опубликовано 28 сентября, 09:23

Российские войска сровняли с землей цеха производства и хранения украинских БПЛА

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска поразили цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

«Нанесено поражение цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним», — говорится в сообщении.

Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах ВС РФ по объектам производства и хранения БПЛА. По данным Минобороны, 26 сентября российские войска также поразили склады комплектующих для беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Больше новостей о ходе боевых действий и российской армии — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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