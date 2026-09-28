Российские войска сровняли с землей цеха производства и хранения украинских БПЛА

Российские войска поразили цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

«Нанесено поражение цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним», — говорится в сообщении.

Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Ранее Life.ru сообщал об ударах ВС РФ по объектам производства и хранения БПЛА. По данным Минобороны, 26 сентября российские войска также поразили склады комплектующих для беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.