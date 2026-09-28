Военный аэродром Васильков под Киевом попал под удар ВС РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные ночью нанесли удар по инфраструктуре и объектам военного аэродрома Васильков в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака стала частью серии ударов по объектам, которые используются в интересах ВСУ. Помимо аэродромной инфраструктуры, целями стали логистические и коммуникационные центры, объекты портовой инфраструктуры и морские суда.
«На военном аэродроме Васильков (Киевская область) поражены инфраструктура и объекты», — говорится в сообщении Минобороны.
Удары по украинским военным объектам продолжаются на фоне атак российской армии по инфраструктуре, связанной с обеспечением ВСУ. В частности, накануне Минобороны РФ сообщило о поражении дата-центра DataGroup в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для обработки и передачи разведывательной информации в интересах украинской армии.
Накануне Life.ru сообщал, что российские войска поразили дата-центр DataGroup в Киеве, который обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных в интересах ВСУ.
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