Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 05:43

Военный аэродром Васильков под Киевом попал под удар ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные ночью нанесли удар по инфраструктуре и объектам военного аэродрома Васильков в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака стала частью серии ударов по объектам, которые используются в интересах ВСУ. Помимо аэродромной инфраструктуры, целями стали логистические и коммуникационные центры, объекты портовой инфраструктуры и морские суда.

«На военном аэродроме Васильков (Киевская область) поражены инфраструктура и объекты», — говорится в сообщении Минобороны.

Удары по украинским военным объектам продолжаются на фоне атак российской армии по инфраструктуре, связанной с обеспечением ВСУ. В частности, накануне Минобороны РФ сообщило о поражении дата-центра DataGroup в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для обработки и передачи разведывательной информации в интересах украинской армии.

ВС РФ вывели из строя поддерживавший Starlink дата-центр «Космонова» в Киеве
ВС РФ вывели из строя поддерживавший Starlink дата-центр «Космонова» в Киеве

Накануне Life.ru сообщал, что российские войска поразили дата-центр DataGroup в Киеве, который обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных в интересах ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar