Военный аэродром Васильков под Киевом попал под удар ВС РФ

Российские военные ночью нанесли удар по инфраструктуре и объектам военного аэродрома Васильков в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака стала частью серии ударов по объектам, которые используются в интересах ВСУ. Помимо аэродромной инфраструктуры, целями стали логистические и коммуникационные центры, объекты портовой инфраструктуры и морские суда.

«На военном аэродроме Васильков (Киевская область) поражены инфраструктура и объекты», — говорится в сообщении Минобороны.

Удары по украинским военным объектам продолжаются на фоне атак российской армии по инфраструктуре, связанной с обеспечением ВСУ. В частности, накануне Минобороны РФ сообщило о поражении дата-центра DataGroup в Киеве, который, по данным ведомства, использовался для обработки и передачи разведывательной информации в интересах украинской армии.

Накануне Life.ru сообщал, что российские войска поразили дата-центр DataGroup в Киеве, который обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных в интересах ВСУ.