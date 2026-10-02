После ударов по мостам Киев выставил на переправах немецкие «Гепарды»

После серии ударов по переправам через Днепр на одном из киевских мостов заметили немецкую зенитную самоходную установку Gepard. Снимок машины опубликовал канал «Два майора» в MAX. По данным авторов, фотографию сделали утром 2 октября.

На кадре ЗСУ стоит непосредственно на проезжей части, а гражданские автомобили объезжают её. Авторы канала связали появление техники на переправе с последними ударами по мостовой инфраструктуре Киева. Независимого подтверждения места и времени съёмки пока нет.

Gepard — немецкая самоходная зенитная установка с двумя 35-миллиметровыми пушками. Такие машины используются украинской стороной для борьбы в том числе с беспилотниками.

По оценке «Двух майоров», размещение ЗСУ непосредственно на мосту позволяет прикрывать объект от воздушных целей, однако одновременно делает саму установку заметной потенциальной целью. Это оценка авторов канала.

Накануне и ночью российская сторона сообщала о серии ударов по переправам через Днепр. Минобороны РФ заявило о поражении автожелезнодорожного моста в Киеве, который, по версии ведомства, использовался для переброски войск и военных грузов.

После атак украинские власти ограничили движение сразу по трём переправам. Южный мост полностью закрыли в обе стороны, на мостах Патона и Метро ввели частичные ограничения, а часть общественного транспорта перенаправили на другие маршруты.

Ограничения уже привели к серьёзным транспортным проблемам в украинской столице. Как писал Life.ru, на подъездах к переправам образовались крупные пробки, пассажиры выходили из машин и продолжали путь пешком, а стоимость такси между берегами резко выросла.