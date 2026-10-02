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Опубликовано 2 октября, 11:59

От «Фламинго» до портов: МО перечислило цели восьми ударов за неделю

МО: ВС РФ за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска с 26 сентября по 2 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам на территории Украины. По данным Минобороны РФ, среди целей были логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры.

В ведомстве заявили, что удары также наносились по военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотников, складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. В список целей Минобороны включило и места временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников.

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по портовому комплексу и сухогрузу в Измаиле
Минобороны: ВС РФ нанесли удары по портовому комплексу и сухогрузу в Измаиле

В течение недели российское военное ведомство отдельно сообщало об ударах по объектам, связанным с ракетами «Фламинго». Так, 29 сентября, по данным МО РФ, в киевском локомотивном депо был поражён склад крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним. В тот же день ведомство заявило об ударах по киевским дата-центрам «Бимобайл» и «Парковый», которые, как утверждается, использовались в интересах ВСУ.

30 сентября Минобороны сообщило о массированном ударе по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетики Киевской области и портовой инфраструктуре Измаила. По данным ведомства, энергетические объекты обеспечивали работу украинского военного производства.

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Милена Скрипальщикова
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