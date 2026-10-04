Атаки ВСУ унесли ещё 3 жизни в Белгородской области, 12 ранены

В Белгородской области один мирный житель погиб при атаке ВСУ, ещё двое скончались в больницах от ранее полученных ранений. За прошедшие сутки в регионе были ранены 12 человек, включая четверых детей. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

Среди пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии — 16-летний юноша и один взрослый. Ранения получили жители Белгорода, Грайворонского и Шебекинского округов.

Смертельная атака произошла в Грайворонском округе. В больницах умерли женщина, тяжело раненная во время вечерней атаки на Белгород 3 октября, и мужчина, пострадавший в Краснояружском округе 16 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, что при вечерней атаке беспилотников на Белгород пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика госпитализировали с осколочными ранениями ног, а 16-летнего подростка — с проникающими ранениями грудной клетки и живота.