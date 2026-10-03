МИД РФ: ВС России продолжат массированные удары по объектам в Киеве

Российские военные продолжат наносить массированные удары возмездия по объектам военного назначения на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД России от 3 октября.

«Вооружённые Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД пояснили, что удары наносятся в ответ на действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Ведомство вновь призвало иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических представительств, отказаться от поездок на Украину и пребывания в стране.

Российская сторона также напомнила, что ещё в мае предупреждала находящихся в Киеве иностранцев и дипломатов о необходимости покинуть город, а жителей Украины — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Новое заявление прозвучало на фоне ударов по транспортной инфраструктуре Киева. В ночь на 3 октября российские военные поразили беспилотниками Северный мост через Днепр. В Минобороны РФ заявили, что переправа использовалась для переброски украинских войск и доставки военных грузов.

После удара на Северном мосту были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, а движение с левого на правый берег временно перекрыли. Накануне транспортная ситуация в Киеве уже осложнилась из-за ограничений движения по другим мостам через Днепр.